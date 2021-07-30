Российская певица и автор песен Катя Лель случайно показала морщинистую зону декольте во время записи рекламного ролика в Instagram. Артистка рассказала об своих платных исцеляющих мантрах «Вибрации любви».

На ролике с пляжа в Алуште Лель одета в купальник. На груди 46-летней певицы видны морщины, однако, судя по всему, её это вовсе не смущает.

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Катя Лель вместе с мужем Игорем Кузнецовым воспитывает единственную дочь Эмилию. Сейчас девочке 12 лет. Звёздная семья в настоящий момент отдыхает в Крыму.

Катя Лель известка как исполнительница популярных песен «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Мой мармеладный (Я не права)», «Долетай», «Две капельки» и многих других. В прошлом году вышел её десятый сольный альбом «Сияние».

Ранее сообщалось, что американская поп-исполнительница Бритни Спирс испугала фанатов своим видео в Instagram, где она предстала топлес. Поклонники уверены: ролик запостила не Бритни.