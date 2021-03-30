«Карма»: Стриженову раскритиковали после видео из больничной палаты

https://static.news.ru/photo/db526736-9160-11eb-abc0-96000091f725_660.jpg Екатерина Стриженова Фото: strizhenovae/instagram.com

Телеведущая Екатерина Стриженова, накануне получившая перелом после падения в студии, поделилась роликом из больничной палаты. Она рассказала, что с ней сейчас всё в порядке, однако пользователи обрушились на телеведущую с резкой критикой.

В кадре Стриженова позирует на больничной койке. Она предстала перед поклонниками без макияжа. В ролике знаменитость поведала, что только недавно отошла от наркоза, а также поблагодарила коллег и поклонников, которые желают ей скорейшего выздоровления. Что касается травмы, то телеведущая добавила, что у неё перелом был «сложный», из-за чего потребовалось серьёзное хирургическое вмешательство.

Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением, с осколками. И врач сказал, что надо делать операцию, ставить пластину, — сказала Стриженова.

Впрочем, она добавила, что всё уже позади. Медики уже сделали ей первую перевязку и дают хорошие прогнозы.

В комментариях под видео, которое собрало больше 99 тысяч просмотров за два часа, поклонники пожелали телеведущей скорейшего выздоровления. Многие пообещали, что будут молиться за ей здоровье. Тем не менее нашлись и те, кто раскритиковал Стриженову за аспекты её профессии. В частности, юзеры припомнили ей, что в одной из передач телеведущая насмехалась над президентом США Джо Байденом, который оступился, поднимаясь по трапу самолёта. Кроме того, часть пользователей решила, что знаменитость применила специальные фильтры, чтобы хорошо выглядеть в кадре.

«Что за необходимость вылезать в эфир в фильтрах после операции?», «Карма настигла!», «Карма идёт за всеми вами», «А сколько падение президента Америки обсуждали... Карма в действии», «Просто оступилась? Как Байден?», — писали юзеры.

Ранее NEWS.ru писал, что 53-летняя телеведущая Екатерина Стриженова упала во время эфира программы «Время покажет» на Первом канале, когда эксперты обсуждали тему воссоединения Крыма с Россией.