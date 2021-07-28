Канделаки впервые рассказала о «пощёчине» от Познера

Телеведущая, гендиректор «Матч ТВ» Тина Канделаки призналась, какое интервью она считает самым неудачным в своей карьере. Несколько лет назад она стала гостьей программы «Познер» на Первом канале, плохо подготовилась к беседе, в результате чего интервью Владимиру Познеру стало для неё «пощёчиной». Неожиданное признание Канделаки сделала в эфире YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Познер — великий интервьюер, тут и обсуждать нечего, — заявила Тина.

Канделаки поблагодарила Владимира Познера за интервью, которое он взял у неё несколько лет назад.

Я надолго запомнила, что к интервью надо готовиться, не надо выпендриваться. И надо понимать, что бывают собеседники, которые просто по определению умнее тебя. И когда ты к ним приходишь, будь готов к тому, что холодный ушат воды будет тебе большой наградой, — сказала Канделаки.

Телеведущая рассказала, что сейчас у неё с Владимиром Познером отличные отношения. В настоящий момент они заканчивают совместный проект для «Матч ТВ».

Ранее Владимир Познер объяснил, почему мир не признает российские вакцины от коронавируса, и назвал причины отрицательного отношения к россиянам за рубежом.