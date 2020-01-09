Канадская певица Граймс (Клэр Буше) опубликовала в Twitter и Instagram «обнажённые» фото. Как предположил ряд СМИ, таким способом она намекнула на беременность от основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска.
Быть обрюхаченной — очень дикое и воинственное состояние, — отметила она.
Пост был удалён администрацией Instagram за демонстрацию женских сосков, сообщает Vulture. После этого Граймс опубликовала схожее фото, на котором грудь прикрыта косами.
Граймс и Маск встречаются с весны 2018 года.
Ранее NEWS.ru писал, что фанатов обеспокоил внешний вид беременной Милы Йовович. Папарацци засняли актрису во время прогулки. Звезда фильма «Обитель зла» выглядела довольно уставшей. Она прибавила несколько килограммов, также у неё сильно отекли ноги. Мила Йовович забеременела в 2019 году. На сегодняшний день актрисе 44 года. Отмечается, что ей уже пришлось пережить несколько выкидышей и экстренный аборт.
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