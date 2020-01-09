Фото: Daniel DeSlover/Global Look Press

Актриса Мария Порошина рассказала, какие способы ей помогли похудеть после рождения пятого ребёнка и какую диету соблюдала в праздничные дни. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

Актриса Мария Порошина рассказала, какие способы ей помогли похудеть после рождения пятого ребёнка и какую диету соблюдала в праздничные дни. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда». С возрастом худеть сложнее....