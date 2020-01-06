https://static.news.ru/photo/39a1ae24-3149-11ea-b20b-fa163e074e61_660.jpg Настя Каменских Фото: kamenskux/instagram.com

Украинская поп-певица Настя Каменских уехала с мужем Алексеем Потапенко (Потап) отмечать праздники в Мексику. Однако дива не забывает о подписчиках и постит жаркие фото с курорта в Instagram.

Настя позирует не только вместе с Потапом, но и одна. На одном из кадров украинская дива в чёрном пеньюаре на голое тело томно смотрит в камеру. Подписчики певицы не смогли остаться в стороне и в один голос говорят о том, как Каменских сексуально выглядит.

Под серией снимков в пеньюаре певица поделилась своим мнением о сексуальной энергии. По её мнению, именно она является сущностью женского начала, так же как сознание — сущность мужского.

Мы живём в недвойственной вселенной, поэтому сексуальная энергия не стоит одна, она должна быть объединена с сознанием, — написала она.

Как писал NEWS.ru, перед наступлением нового года СМИ составили рейтинг самых красивых свадеб 2019 года. В список попало и торжество Потапа и Насти Каменских.