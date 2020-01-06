Украинская поп-певица Настя Каменских уехала с мужем Алексеем Потапенко (Потап) отмечать праздники в Мексику. Однако дива не забывает о подписчиках и постит жаркие фото с курорта в Instagram.
Настя позирует не только вместе с Потапом, но и одна. На одном из кадров украинская дива в чёрном пеньюаре на голое тело томно смотрит в камеру. Подписчики певицы не смогли остаться в стороне и в один голос говорят о том, как Каменских сексуально выглядит.
Под серией снимков в пеньюаре певица поделилась своим мнением о сексуальной энергии. По её мнению, именно она является сущностью женского начала, так же как сознание — сущность мужского.
Мы живём в недвойственной вселенной, поэтому сексуальная энергия не стоит одна, она должна быть объединена с сознанием, — написала она.