«Каким местом слушаете?»: Соловьёв объяснил критику в адрес Хаматовой

https://static.news.ru/photo/fbca870c-b968-11eb-ad61-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв в программе «Полный контакт» на «Вести FM» возмущённо отреагировал на реакцию коллег-журналистов после его критики в адрес актрисы Чулпан Хаматовой и поинтересовался, «каким местом» они слушали эфир. Сотрудник «России 1», объясняя свои слова, подчеркнул, что пресса неправильно его интерпретировала.

Соловьёв отметил , что осуждал артистку не за получение вида на жительство (ВНЖ) в Латвии, а за выпад Хаматовой в адрес РФ из страны, «где проходят нацистские марши и заключаются в тюрьму наши ветераны», имея в виду прибалтийскую республику. Ведущий также привёл цитату советского поэта и автора песен Владимира Высоцкого. Он во время беседы с зарубежными СМИ заявил: «У меня есть претензии к моей стране, но обсуждать их я буду не с вами».

Вот госпоже Хаматовой надо бы выучить [слова Высоцкого]. Артисты же привыкли учить роли. Ей бы это сильно помогло, — добавил Соловьёв.

Журналист вспомнил фразу актрисы о том, что в РФ невозможен карьерный рост. Она в одном из интервью на самом деле такое говорила, после чего начала обсуждать получение ВНЖ. Соловьёв посетовал на то, что многие представители СМИ связали его критику с самим желанием Хаматовой покинуть РФ. Ведущий добавил, что у некоторых актёров в РФ «функции мозга зачастую вторичны».

Ранее сообщалось, что музыканты казахстанской рэп-группы «Ирина Кайратовна» в беседе с Юрием Дудём высмеяли программу «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Их удивил состав экспертов на передаче — из шести гостей «пять за Соловьёва и один Украину представляет», которому не дают «слова сказать».