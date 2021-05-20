«Каким местом слушаете?»: Соловьёв объяснил критику в адрес Хаматовой

Российский теле- и радиоведущий Владимир Соловьёв в программе «Полный контакт» на «Вести FM» возмущённо отреагировал на реакцию коллег-журналистов после его критики в адрес актрисы Чулпан Хаматовой и поинтересовался, «каким местом» они слушали эфир. Сотрудник «России 1», объясняя свои слова, подчеркнул, что пресса неправильно его интерпретировала.
Соловьёв
Вот госпоже Хаматовой надо бы выучить [слова Высоцкого]. Артисты же привыкли учить роли. Ей бы это сильно помогло, — добавил Соловьёв.
Журналист вспомнил фразу актрисы о том, что в РФ невозможен карьерный рост. Она в одном из интервью на самом деле такое говорила, после чего начала обсуждать получение ВНЖ. Соловьёв посетовал на то, что многие представители СМИ связали его критику с самим желанием Хаматовой покинуть РФ. Ведущий добавил, что у некоторых актёров в РФ «функции мозга зачастую вторичны».
Ранее сообщалось, что музыканты казахстанской рэп-группы «Ирина Кайратовна» в беседе с Юрием Дудём высмеяли программу «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Их удивил состав экспертов на передаче — из шести гостей «пять за Соловьёва и один Украину представляет», которому не дают «слова сказать».