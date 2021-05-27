«Как отреагирует Бузова?»: Дава занял гримёрку бывшей возлюбленной

Фото: dava/vk.com

Анастасия Андреева NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Модель Алана Мамаева на YouTube-шоу «Алёна, блин!» объяснила, почему футболисты постоянно попадают в скандалы, связанные с изменами своим вторым половинкам. Звезда отметила, что это происходит во всех семьях.

По её словам, любовные драмы происходят у всех, а не только у футболистов, просто именно к ним приковано пристальное внимание со стороны общественности. Всё дело в футболистах, а не в...