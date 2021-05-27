«Как отреагирует Бузова?»: Дава занял гримёрку бывшей возлюбленной

Блогер Давид Манукян (Дава), ставший ведущим «Дома-2», занял гримёрку бывшей возлюбленной на проекте, рассказал один из ведущих шоу Андрей Черкасов, пишет Teleprogramma.pro.
Он отметил, что воспринял эту новость позитивно и с улыбкой.
И первое, о чём я подумал, — это о том, как на это отреагирует Ольга Бузова. Мне почему-то кажется, что у всех возник именно этот вопрос. А вторая мысль, которая пришла мне в голову, — это то, что нужно подписаться на Даву в Instagram, что, собственно, я и сделал, — сообщил Черкасов.
Ведущий в целом рад пополнению в команде и считает, что Дава справится с задачей, так как он достаточно опытный человек. Кроме того, он готов помочь блогеру при необходимости.
Не думаю, что у него могут возникнуть проблемы. А если это и случится, то у него есть мы. Вы поймите, кого бы ни поставили соведущим к моим коллегам, я должен отнестись к этому профессионально и помочь этому человеку адаптироваться, — подчеркнул Черкасов.
Ранее осведомлённые источники сообщили, что руководители продакшена пригласили вести реалити-шоу «Дом-2» Манукяна, чтобы насолить Бузовой.
Дава станет ведущим реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «Ю». Выпуски с его участием начнут показывать в эфире с 1 июня. Манукян будет одним из основных «рулевых» в «городе любви» наравне с коллегами Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым.
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