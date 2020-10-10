Излечившаяся от коронавируса Надежда Бабкина устроила банкет в честь юбилея

Объяснять в России, кто такой Евгений Петросян, практически не имеет смысла. Это имя стало нарицательным для народного юмора. Мальчик из интеллигентной семьи бакинцев, добившись успеха в эстрадном жанре, завоевал сердца миллионов сначала всего Советского Союза, и вот уже три десятка лет смешит Россию. У Петросяна много достоинств, но одно, наверное, стоит отметить отдельно. Он верен себе. Это качество артиста не всегда воспринимается однозначно, и он нередко становится объектом чужих шуток. Однако иметь его и оставаться популярным долгие годы — признак феноменального таланта.

Евгений Петросян родился 16 сентября в 1945 года в Баку (Азербайджанская ССР). Со школьных лет начал участвовать в самодеятельности. Читал басни, стихи, фельетоны, играл сценки, участвовал в агитбригаде, играл в...