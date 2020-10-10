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Излечившаяся от коронавируса Надежда Бабкина устроила банкет в честь юбилея

18:04, 10 октября 2020
Фото: ngbabkina/instagram.com

Спустя несколько месяцев после своего 70-летнего юбилея певица Надежда Бабкина решила порадовать друзей праздничным банкетом. Ранее мероприятие пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, а также в связи с тем, что артистка сама заразилась этой инфекцией.

Ведущим на празднике работал Николай Басков, а в числе гостей были замечены Елена Малышева, Нелли Кобзон, Марина Девятова, Дмитрий Хрусталёв и многие другие знаменитые люди. Как это было — в галерее NEWS.ru.

Надежда Бабкина и Евгений Гор

ngbabkina/instagram.com

ngbabkina/instagram.com

Надежда Бабкина и Нелли Кобзон

ngbabkina/instagram.com

ngbabkina/instagram.com

Надежда Бабкина и Александр Васильев

ngbabkina/instagram.com

Николай Басков

ngbabkina/instagram.com

ngbabkina/instagram.com

Надежда Бабкина и Елена Малышева

ngbabkina/instagram.com

ngbabkina/instagram.com

ngbabkina/instagram.com

ngbabkina/instagram.com

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