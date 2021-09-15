Ивлеева и Собчак страстно поцеловались прямо на сцене и попали на видео

Российская телеведущая Ксения Собчак и блогер Настя Ивлеева показали зрителям по-настоящему страстный поцелуй во время мероприятия «Королевские кобры» в концертном зале «Известия Hall». Видео тут же разошлось по соцсетям. На кадрах видно, что инициативу проявила Ивлеева, но после поцелуя Собчак начала смеяться.

Пользователи Сети тут же вспомнили знаменитый поцелуй Мадонны с Бритни Спирс и Кристиной Агилерой во время выступления в 2003 году на премии MTV Video Music Awards. Артистки исполняли песню Like a virgin. Тогда инициатором стала Мадонна. Она сначала поцеловала Бритни, а затем Кристину.

Я не консерватор, но Собчак с Ивлеевой, на мой взгляд, просто решили повыпендриваться. С Элджеем не получилось, решила на девушек перейти? — писали зрители в соцсетях.

Они также отметили, что к эпатажу обеих российскому зрителю не привыкать и они «и не на такое пойдут ради денег».

Ранее ведущий программы «Умники и умницы» на Первом канале профессор МГИМО Юрий Вяземский в беседе с NEWS.ru пошутил над ответом ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой на вопрос об авторе романа «Отцы и дети», который та дала в недавнем интервью Ксении Собчак. «Все ругают бедную блогера: „Ах, как она может не знать, что „Отцы и дети“ написал не Толстой, а Тургенев?“ Не надо нападать на неё. Она же ответила, что „Отцы и дети“ написал Толстой? Значит, она знает, что есть такой роман и есть такой писатель. Уже неплохо», — пошутил Вяземский.