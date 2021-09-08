Профессор МГИМО пошутил над ответом Ивлеевой об авторе романа «Отцы и дети»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева очень ревновала своего мужа рэпера Элджея, и поэтому их брак оказался таким скоротечным. Об этом KP.RU рассказал источник из окружения артистов.

Отмечается, что отношения между супругами очень сильно ухудшились во время пандемии. До коронавируса у обоих артистов был плотный график, поэтому виделись они нечасто. Настя доставала мужа ревностью. Она и не...