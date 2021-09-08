Профессор МГИМО пошутил над ответом Ивлеевой об авторе романа «Отцы и дети»

Ведущий программы «Умники и умницы» на Первом канале, профессор МГИМО Юрий Вяземский в беседе с NEWS.ru пошутил над ответом ведущей и блогера Анастасии Ивлеевой на вопрос об авторе романа «Отцы и дети», который та дала в недавнем интервью Ксении Собчак.
Все ругают бедную блогершу: «Ах, как она может не знать, что „Отцы и дети“ написал не Толстой, а Тургенев?». Не надо нападать на неё. Она же ответила, что «Отцы и дети» написал Толстой? Значит, она знает, что есть такой роман и есть такой писатель. Уже неплохо, — пошутил Вяземский.
Профессор МГИМО отметил: блогеру не обязательно быть культурным и образованным человеком.
Блогеры заняты социальными сетями, это прежде всего социальная коммуникация. Для некоторых это деньги, и большие деньги, — подчеркнул он.
В эфире YouTube-шоу Ксении Собчак ведущая «Орла и решки» не смогла правильно назвать автора романа «Отцы и дети», с удивлением узнала, что настоящая фамилия Сталина — Джугашвили, и призналась, что про театрального режиссёра Георгия Товстоногова слышит впервые. При этом Ивлеева заявила: пробелы в образовании не мешают ей зарабатывать деньги.