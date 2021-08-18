Иван Ургант рассказал о том, когда приёмная дочь признала его отцом

Телеведущий Иван Ургант поделился, когда приёмная дочь признала его отцом. Об этом пишет StarHit. По словам Урганта, это произошло, когда Эрике Кикнадзе было всего пять лет.

«Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе». Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Ваня превратился в Папу. А руку мою она так и не отпустила, — поделился Иван.

Эрике исполнился 21 год, она проживает в США и изучает искусство. Телеведущий рассказал, что он с супругой редко видятся с падчерицей, но «как только есть время — сразу приезжают».

Эрика является дочерью Натальи Кикнадзе от первого брака. Несмотря на отсутствие кровных уз, Ургант признался, что подружился с приёмной дочерью с первой встречи.

Ранее ведущий вечернего шоу предложил аргентинскому футболисту Лионелю Месси заменить Андрея Малахова в шоу «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия 1». Таким образом журналист отреагировал на своей странице в Instagram на уход форварда из испанского клуба «Барселона».