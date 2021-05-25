Ирину Шейк заподозрили в романе с Канье Уэстом

https://static.news.ru/photo/015c3fa6-bdee-11eb-b05a-96000091f725_660.jpg Ирина Шейк Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Западные СМИ заподозрили супермодель Ирину Шейк в романе с рэпером Канье Уэстом, который разводится с Ким Кардашьян. Как пишет Daily Mail со ссылкой на Instagram-аккаунт DeuxMoi, музыкант положил глаз на красавицу.

Канье Уэст теперь тайно встречается с Ириной Шейк, матерью ребёнка Брэдли Купера, — анонимный источник портала.

При этом администратор DeuxMoi отметил , что не знает, можно ли это назвать отношениями, однако определённый интерес друг к другу у них есть.

Шейк и Уэст знакомы более 10 лет. В 2010 модель приняла участие в съёмках клипа рэпера на песню «Power», в котором предстала в образе ангела. Через два года она выступила на показе осенне-зимней коллекции бренда Канье Уэста West's Yeezy на Неделе моды в Париже. Около месяца назад фотографы сфотографировали модель в футболке DMX, созданной Уэстом в сотрудничестве с модным домом Balenciaga.

Ранее Ким Кардашьян заподозрили в отношениях с корреспондентом телеканала CNN Ваном Джонсом. Они дружат много лет. Женщина плотно сотрудничала с 52-летним общественным деятелем во время изучения юриспруденции и стажировки по специальности на протяжении четырёх лет. Журналисты считают, что именно с ним скандальная звезда закрутила роман.