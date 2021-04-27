Ким Кардашьян заподозрили в новом романе

https://static.news.ru/photo/6a502076-a75b-11eb-bd02-96000091f725_660.jpg Ким Кардашьян Фото: kimkardashian/instagram.com

Информация о новом романе американской модели и телеведущей Ким Кардашьян появилась в Сети на фоне её развода с рэпером Канье Уэстом. Звезду заподозрили в отношениях с корреспондентом телеканала CNN Ваном Джонсом, передаёт британский портал Mirror.

По данным издания, они дружат много лет. Женщина плотно сотрудничала с 52-летним общественным деятелем во время изучения юриспруденции и стажировки по специальности на протяжении четырёх лет. Журналисты считают, что именно с ним скандальная звезда закрутила роман.

Джонс — один из самых известных обозревателей США, автор бестселлеров по версии New York Times и обладатель премии «Эмми». В 2009-м он занимал должность специального советника экс-лидера США Барака Обамы (2009–2017) и создал ряд некоммерческих организаций.

В апреле 2021-го стало известно о возможных кавалерах Ким Кардашьян. По информации издания Page Six, за звездой ухаживают несколько мужчин, среди них члены королевской семьи, знаменитые актёры, спортсмены, а также миллиардеры.

Зимой источники из окружения Кардашьян рассказали, что сразу несколько событий подтолкнули её к разводу с рэпером Канье Уэстом. Первый серьёзный конфликт в звёздной паре вспыхнул в 2018 году. Музыкант тогда в интервью заявил, что рабство в США стало выбором, а не повинностью темнокожих жителей страны. Знакомый телезвезды отметил, что эти слова серьёзно огорчили её. 6 января 2021 года стало известно, что Кардашьян и Уэст приняли решение развестись.

Ранее сообщалось, что телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что романтика в отношениях с Владом Топаловым поутихла. По её словам, проблемы начались после рождения сына Майкла. По словам Тодоренко, они оба много работают и чаще видятся на проектах, чем дома. Однако всё свободное время супруги стараются отдавать семье, пытаясь находить баланс между работой, домом и личными взаимоотношениями.