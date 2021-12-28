Инженерный колледж в Татарстане снимет клип с Инстасамкой

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На новогодние праздники и корпоративы в 2021 году зовут блогеров, телеведущих и музыкантов, их гонорары в этот период вырастают в 1,5–2 раза. Выступления самых дорогих артистов обойдутся в €20–200 тысяч (1,6–16 млн рублей), рассказал NEWS.ru член Национальной ассоциации организаторов мероприятий, директор event-агентства Pro Stars Михаил Саполович.

Из блогеров дороже всех Даня Милохин. У него обычный гонорар 2 млн рублей (около €24 тысяч. — NEWS.ru), на новогодние мероприятия цена выше. Кто-то в два раза увеличивает, кто-то —...