Шоу-бизнес

Интернет-пользователи высмеяли новый стимпанк-образ Гогена Солнцева

13:47, 06 мая 2020 10
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоумен Гоген Солнцев опубликовал фотографию в новом образе, который вызвал смех среди некоторых пользователей соцсетей.

Наряд шоумен подобрал в стиле стимпанк — надел светлый парик, очки-гогглы, чёрный топ на голое тело и крупную подвеску. Под снимком он оставил загадочное сообщение.

Большая ошибка многих людей заключается в том, что они пытаются обманывать того, кто им беспросветно верит и доверяет, но постоянно бьются об стенку, доказывая правдивость своих слов и поступков тем, кто им не верит и не ставит их личность в ломаный грош, — написал Солнцев.

Он также посоветовал подписчикам не тратить время и эмоции на таких людей.

Многих пользователей новый образ шоумена развеселил. Некоторые отметили, что из него вышла бы красивая девушка, а один из комментаторов отметил схожесть Солнцева с экстрасенсом.

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Ранее NEWS.ru писал, что пожилая супруга Гогена Солнцева вынуждена была выйти на работу в разгар пандемии. 65-летняя Екатерина Терешкович устроилась на работу курьером, чтобы хоть как-то прокормить семью.

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