https://static.news.ru/photo/8f3d0d0c-c627-11e9-9a70-fa163e074e61_660.jpg Симона Юнусова с внучкой Алисой Фото: simona280/instagram.com

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова пожаловалась, что из с её страницы в Instagram был удалён видеоролик, а сама она лишилась возможности вносить изменения в аккаунте.

После обнаруженных проблем женщина обратилась в администрацию соцсети, где ей пояснили, что подписчики Юнусовой пожаловались на видео, в котором её внучка Алиса появилась в купальнике без топа.

Видео было снято во время отдыха семьи на Мальдивских островах. В одном из опубликованных роликов Алиса ныряет вместе с папой. При этом на девочке — только плавки от купальника.

Ранее Симона Юнусова рассказала об отношениях с бывшей невестой сына Алёной Шишковой и новой пассией рэпера Анастасией Решетовой. По её словам, в их семье царит дружелюбная атмосфера, и никто не является изгоем. Женщина заявила, что любая из девушек может рассчитывать на её помощь, если понадобится, писал News.ru.