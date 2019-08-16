https://static.news.ru/photo/869ff902-c0eb-11e9-8c2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/simona280

Мать Тимура Юнусова, известного как Тимати, рассказала об отношениях с бывшей супругой сына Алёной Шишковой, а также с новой пассией рэпера Анастасией Решетовой. Она заявила, что любая из девушек может рассчитывать на её помощь, если понадобится.

По словам Симоны Юнусовой, их семья разрастается, но это не значит, что кто-то становится изгоем. Она подчеркнула, что уважает выбор Тимура.

Поводом для заявления стало бурное обсуждение в Сети фотографий с празднования 36-летия исполнителя. Пользователи отметили, что у матери Тимати нет ни одной фотографии с Решетовой, передаёт teleprogramma.pro .

Ранее News.ru писал, что невеста Тимати Решетова, у которой примерно через месяц должен родиться ребёнок, устроила катание на гидроцикле на Мальдивах. Фото, которое она опубликовала в Instagram, напугало и вызвало негодование у части поклонников.