Иностранные журналисты признали великолепным выступление Манижи

https://static.news.ru/photo/8bc1125e-b824-11eb-b94f-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Выступление Манижи на Евровидении стало большим открытием для зарубежных СМИ. Номер представительницы России назвали «свежим, великолепным и актуальным», пишет ТАСС.

Корреспонденты зарубежных изданий, освещающих песенный конкурс в Роттердаме, признали выступление российской певицы достойным того, чтобы выйти в финал, а также обратили внимание на невероятную харизму и энергетику артистки.

Номер Манижи очень свежий, актуальный. Думаю, многие её поддержат за манеру выступления, посыл, за её харизму, — приводит издание слова испанской журналистки Клары де Брубокс.

Интересно, что выступала Манижа в платье, сшитом из лоскутов, присланных ей женщинами разных национальностей со всей России. А вышла артистка из наряда в красном рабочем комбинезоне, словно разбивая все стереотипы о женщине.

Мне очень понравился номер Манижи, это шоу. Конечно, она передаёт энергетику сильной русской женщины, — восхищён эстонский журналист портала Limon Эдгар Гергель.

Смотрели журналисты шоу по трансляции в пресс-центре. Организаторы не стали продавать им билеты и выступили против их нахождения в зале, чтобы избежать заражения коронавирусом. Несмотря на это, номера участников произвели на представителей СМИ впечатление.

Её выступление было просто великолепно. Она королева-убийца. Вперёд, Манижа! — с чувством прокомментировала номер российской артистки хорватская журналистка Эмилия Гьякометти.

Как сообщалось ранее, представительница России Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение» в Роттердаме. Девушка выступила в первом полуфинале, проходившем на арене «Ахой».