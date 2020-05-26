«Импланты плесневеют»: Лера Кудрявцева рассказала о проблемах с грудью

https://static.news.ru/photo/abf49556-9f5b-11ea-837e-fa163e074e61_660.jpg Фото: leratv/instagram.com

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в очередной раз решила предостеречь молодых девушек, мечтающих о пышном бюсте.

Импланты в груди и пропотевают, и даже плесневеют, — заявила светская львица.

По её словам, женщины не понимают, что могут потерять здоровье. А врачи не говорят о страшных последствиях, потому что им это невыгодно. Пластическая хирургия очень прибыльное дело. Все должны об этом помнить. Теперь Кудрявцева никому не доверяет и боится филлеров.

Кроме того, ведущая шоу «Звёзды сошлись» поговорила с пластическим хирургом о вреде татуировок. Он сказал, что точных данных о вреде чернил пока нет, но всё же не стоит этим злоупотреблять, пишет KP.RU.

В прошлом году звезда публично объявила, что у неё протёк грудной имплант. Телеведущей потребовалась срочная операция по удалению силикона. Муж поддерживал Кудрявцеву в течение всего периода операции и восстановления. Сейчас блондинка чувствует себя хорошо и признаётся, что Макарову нравится её новый бюст.

Как писал NEWS.ru, главный пластический хирург Санкт-Петербурга Мария Волох, комментируя ситуацию Леры Кудрявцевой из-за лопнувшего грудного импланта, объяснила, что это могло произойти, если у звезды были чрезмерные нагрузки на грудь или травмы. По её словам, имплант мог также лопнуть из-за врачебной ошибки, которая могла произойти во время его установки. При этом силикон может затечь только в поверхностные ткани груди. Пациентки замечают проблемы, когда у них деформируется грудь, ткань молочной железы становится плотной и увеличиваются лимфоузлы