https://static.news.ru/photo/9a571e22-2670-11ea-990a-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Главный пластический хирург Санкт-Петербурга Мария Волох, комментируя ситуацию Леры Кудрявцевой из-за лопнувшего грудного импланта, объяснил, что это могло произойти, если у звезды были чрезмерные нагрузки на грудь или травмы.

По её словам, имплант мог также лопнуть из-за врачебной ошибки, которая могла произойти во время их установки. При этом силикон может затечь только в поверхностные ткани груди. Пациентки замечают проблемы, когда у них деформируется грудь, ткань молочные железы становится плотной и увеличиваются лимфоузлы, передаёт «Доктор Питер».

Ранее Кудрявцева призналась, что сейчас находится в больнице и готовится к операции. У неё порвался левый грудной имплант, который протекает уже более пяти лет.

Как писал NEWS.ru, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева прокомментировала ситуацию Леры Кудрявцевой.