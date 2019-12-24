Главный пластический хирург Санкт-Петербурга Мария Волох, комментируя ситуацию Леры Кудрявцевой из-за лопнувшего грудного импланта, объяснил, что это могло произойти, если у звезды были чрезмерные нагрузки на грудь или травмы.
По её словам, имплант мог также лопнуть из-за врачебной ошибки, которая могла произойти во время их установки. При этом силикон может затечь только в поверхностные ткани груди. Пациентки замечают проблемы, когда у них деформируется грудь, ткань молочные железы становится плотной и увеличиваются лимфоузлы,
Ранее Кудрявцева призналась, что сейчас находится в больнице и готовится к операции. У неё порвался левый грудной имплант, который протекает уже более пяти лет.
Как писал NEWS.ru, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева прокомментировала ситуацию Леры Кудрявцевой.
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