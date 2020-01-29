https://static.news.ru/photo/9a47acea-42a8-11ea-a609-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

Композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию надеется получить от государства. По словам 60-летнего музыканта, никогда нельзя быть уверенным в завтрашнем дне, ведь всякое может случиться и тогда будешь рад любым деньгам.

По словам будущего пенсионера, он рассчитывает на пятьдесят тысяч.

Вроде за «народного» добавляют тридцатку. Если обычная пенсия тысяч двадцать, то будет пятьдесят, — цитирует Teleprogramma.pro Николаева, которому недавно присвоили звание Народного артиста Росси.

Как вспоминает музыкант, во времена СССР можно было безбедно существовать на авторские отчисления от одной песни. В те времена прекрасно работало Всесоюзное агентство по авторским правам. После развала Союза, чтобы как-то существовать Николаев вынужден был сам начать исполнять свои хиты.

Ранее Игорь Николаев рассказал, что так и не смог перейти на «ты» при общении с Аллой Пугачёвой, с которой дружит уже много лет. При этом певец отметил, что дело не в возрасте, так как он младше Пугачёвой всего на 10 лет, писал NEWS.ru.