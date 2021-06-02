«Не верю больше в институт семьи»: Ида Галич официально развелась

https://static.news.ru/photo/29c6a4ee-c38a-11eb-99f8-96000091f725_660.jpg Ида Галич Фото: galichida/instagram.com

Российский блогер Ида Галич на своей странице в Instagram сообщила, что официально развелась с мужем Аланом Басиевым. Они прожили вместе два года. Знаменитость добавила, что больше не верит в институт семьи и не хочет «впредь выходить замуж».

Мы люди, которым была дарована такая красивая любовь. Спасибо за эти годы. Чаще было хорошо, местами прекрасно. Иногда ужасно. Я не верю больше в институт семьи. И не хочу впредь выходить замуж. Я просто хочу, чтобы стало легче, — написала Галич в сторис аккаунта.

Недавно она рассказала, что при выборе мужчины деньги для неё не так важны. Избранник может быть «детским врачом и пожарным, который спасает сотни жизней», которым Галич будет восхищаться. Или простым программистом, получающим удовольствие от работы.

Поклонники остались в растерянности от такого заявления. Тем более что после расставания с мужем Ида Галич сохранила с ним дружеские отношения. Вместе они воспитывают годовалого сына Леона.

Как сообщалось ранее, блогер и телеведущая Ида Галич эмоционально отреагировала на слухи об изменах своего мужа. В микроблоге девушка дала отпор всем домыслам на эту тему.