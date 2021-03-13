Художник показал истинное лицо Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/e33431b4-849f-11eb-b5a0-96000091f725_660.jpg Фото: Фетисов Валерий

Художник из Иркутска Валерий Фетисов показал своего кумира — певицу Аллу Пугачёву — за рамками сценического образа. Он изобразил её уставшей после выступления на сцене, сделав отсылку к шлягеру советского периода «Арлекино». Именно в костюм Арлекино облачена звезда отечественной эстрады, едва снявшая разрисованную маску и представшая в своём истинном виде — эмоционально опустошённая и как будто измождённая от тяжких трудов: «Так же, как все» — так назывался ещё один хит артистки.

Фетисов вполне мог бы называться придворным художником. Ведь рисует он Примадонну уже 25 лет, а живёт объект его творческой страсти не где-нибудь, а в замке. Просто шикарным особняком её место обитания в деревне Грязь давно никто не называет.

Новое творение художника было представлено в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Впрочем, вручить портрет лично певице автор то ли не смог, то ли постеснялся — передал его фанатам, которые пришли к её замку в честь праздника жёлтых цветов. Есть такая давняя традиция: каждый год Пугачёва «разрешает весну».

Характерно, что к замку артистки и её супруга, шоумена Максима Галкина фанаты приехали не только из разных городов России, были даже визитёры из Германии и Австрии. И пусть название этой маленькой точки на карте России не соответствует величественному статусу объекту их обожания, они готовы восславлять Пугачёву и рисовать её ещё 25 лет. Она у них «всего одна» — сама так спела в одной из песен.

Ранее NEWS.ru писал, что певица снисходительно ответила на резкие критические выпады музыкального критика Сергея Соседова. Она великодушно решила «не трогать Серёжу», чтобы тот и впредь мог зарабатывать на жизнь на её имени.