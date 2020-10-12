«Холостояк» Криворотов пожаловался на свою избранницу

https://static.news.ru/photo/8d6a6c22-0c76-11eb-be93-fa163e074e61_660.jpg Фото: dr.krivorotov/Instagram.com

Главный герой шоу «Холостяк», стоматолог Антон Криворотов раскритиковал свою избранницу на проекте Барбару Пино за обман и самопиар.

Не надо быть маркетологом, чтобы понимать целеполагание — ей важно быть обсуждаемой хоть как-то. Такое поведение я не комментирую, видимо, Барбаре важно не упускать возможности самопиара, — сказал Криворотов порталу Teleprogramma.pro.

Кроме того, мужчина подчеркнул, что Пино выдавала себя не за того человека. По словам Криворотова, он, как и «миллионы телезрителей, не смог разглядеть настоящую личность девушки».

Также Криворотов отметил, что из-за чувств он не верил доказательствам, что его возлюбленная была работницей стриптиз-клуба и участвовала в откровенных фотосессиях.

Помимо этого, герой проекта заявил, что сейчас с Пино не общается и не собирается этого делать. На вопрос, есть ли у него сейчас девушка, Криворотов клонился.

Ранее стало известно, что новым героем шоу «Холостяк» стал Тимати. На решение рэпера неоднозначно отреагировала его мать.