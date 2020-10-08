Тимати станет новым героем шоу «Холостяк»

Рэпер пока никак не прокомментировал эту новость. Интернет-пользователь выбор создателей передачи удивил.
Ого, неожиданно, — написал один из подписчиков телеканал ТНТ в соцсетях.
Телезрительница Иришка Мартынова поддержала его мнение, написав «вот это поворот».
В конце сентября стартовал кастинг в восьмой сезон романтического реалити-шоу, в котором состоятельный и знаменитый мужчина выбирает себе невесту. Претендентке необходимо быть старше 18 лет, а также на три месяца прервать работу и учёбу.
Ранее NEWS.ru писал, что СМИ заподозрили рэпера в романе с тату-мастером после его расставания с Решетовой.