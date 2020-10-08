16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

Тимати станет новым героем шоу «Холостяк»

12:20, 08 октября 2020 18
Тимати Тимати Фото: timatiofficial/instagram.com

Главным героем нового сезона шоу «Холостяк» стал музыкант и продюсер Тимати, который недавно разошёлся с моделью Анастасией Решетовой.

«Подтверждаем, новым Холостяком ТНТ станет, действительно, самый завидный жених страны — Тимур Ильдарович Юнусов!» — говорится на странице проекта в Instagram.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

"Ð Ñ Ð¶Ðµ Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÐ¸Ð», ÑÑÐ¾ ÑÑÐ¾ Ð¢Ð¸Ð¼Ð°ÑÐ¸ (@timatiofficial)", - Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑÑ Ð½Ð°ÑÐ¸Ð½Ð°ÑÑ Ð¿Ð¸ÑÐ°ÑÑ ÑÑÐ¾ ÑÐ¼Ñ ÑÐ²Ð¾ÐµÐ¼Ñ Ð´ÑÑÐ³Ñ/Ð¿Ð¾Ð´ÑÑÐ³Ðµ. ÐÐ¾ÑÐ¾Ð¼Ñ ÑÑÐ¾ Ð¼Ñ Ð¾ÑÐ¸ÑÐ¸Ð°Ð»ÑÐ½Ð¾ Ð¿Ð¾Ð´ÑÐ²ÐµÑÐ¶Ð´Ð°ÐµÐ¼, Ð½Ð¾Ð²ÑÐ¼ Ð¥Ð¾Ð»Ð¾ÑÑÑÐºÐ¾Ð¼ #Ð¢ÐÐ¢ ÑÑÐ°Ð½ÐµÑ, Ð´ÐµÐ¸ÑÑÐ²Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾, ÑÐ°Ð¼ÑÐ¸ Ð·Ð°Ð²Ð¸Ð´Ð½ÑÐ¸ Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ ÑÑÑÐ°Ð½Ñ Ð¢Ð¸Ð¼ÑÑ ÐÐ»ÑÐ´Ð°ÑÐ¾Ð²Ð¸Ñ Ð®Ð½ÑÑÐ¾Ð²! ÐÐ»Ñ ÑÐµÑ, ÐºÑÐ¾ Ð¿Ð¾Ð´Ð°ÑÑ Ð·Ð°ÑÐ²ÐºÑ Ð½Ð° holostyak.ru, Ð¿ÑÐ¾ÑÑÐ¾ Ð¢Ð¸Ð¼ÑÑ.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Ð¨Ð¾Ñ Â«Ð¥Ð¾Ð»Ð¾ÑÑÑÐºÂ» (@holostyak.tnt.official)

Рэпер пока никак не прокомментировал эту новость. Интернет-пользователь выбор создателей передачи удивил.

Ого, неожиданно, — написал один из подписчиков телеканал ТНТ в соцсетях.

Телезрительница Иришка Мартынова поддержала его мнение, написав «вот это поворот».

В конце сентября стартовал кастинг в восьмой сезон романтического реалити-шоу, в котором состоятельный и знаменитый мужчина выбирает себе невесту. Претендентке необходимо быть старше 18 лет, а также на три месяца прервать работу и учёбу.

Ранее NEWS.ru писал, что СМИ заподозрили рэпера в романе с тату-мастером после его расставания с Решетовой.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео