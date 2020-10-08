Тимати станет новым героем шоу «Холостяк»

https://static.news.ru/photo/cab3b9da-0947-11eb-9691-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: timatiofficial/instagram.com

Главным героем нового сезона шоу «Холостяк» стал музыкант и продюсер Тимати, который недавно разошёлся с моделью Анастасией Решетовой.

«Подтверждаем, новым Холостяком ТНТ станет, действительно, самый завидный жених страны — Тимур Ильдарович Юнусов!» — говорится на странице проекта в Instagram.

Рэпер пока никак не прокомментировал эту новость. Интернет-пользователь выбор создателей передачи удивил.

Ого, неожиданно, — написал один из подписчиков телеканал ТНТ в соцсетях.

Телезрительница Иришка Мартынова поддержала его мнение, написав «вот это поворот».

В конце сентября стартовал кастинг в восьмой сезон романтического реалити-шоу, в котором состоятельный и знаменитый мужчина выбирает себе невесту. Претендентке необходимо быть старше 18 лет, а также на три месяца прервать работу и учёбу.

Ранее NEWS.ru писал, что СМИ заподозрили рэпера в романе с тату-мастером после его расставания с Решетовой.