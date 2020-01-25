https://static.news.ru/photo/1f69cd0e-3f48-11ea-a7e0-fa163e074e61_660.jpgСветлана ХодченковаФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российская актриса Светлана Ходченкова на церемонии вручения кинопремии «Золотой орёл» появилась в обтягивающем жёлтом платье, чем окончательно развеяла слухи о своей беременности.
Наряд выполнен в соответствии с последними модными трендами. Жёлтая ткань c пайетками, открытая спина и украшения из золота в дополнение к образу, — сообщила «Телепрограмме» стилист Алина Ян.
Как стало известно изданию, стоимость её платья от Тома Форда составляет около 350 тыс. рублей.
Как писал NEWS.ru, Светлана Ходченкова на странице в соцсети опубликовала снимок, на котором висит головой вниз на акробатическом пилоне. Кадр разочаровал поклонников звезды, которые подозревали её в беременности. Увлечение pole dance (более известно как танец на шесте) пришло в жизнь актрисы около двух лет назад, когда она получила роль в сериале «Домашний арест». Актриса сыграла бывшую стриптизёршу.