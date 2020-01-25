Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Старшая дочь народной артистки Веры Глаголевой проводит отпуск в Мексике. Балерина и актриса Анна Нахапетова поделилась с подписчиками в Instagram снимком с отдыха, на котором она позирует в купальнике.

Девушка при этом попросила поклонников оценить не её тело, а пейзаж вокруг. Девушки в купальнике, да ещё и в моем возрасте, знаю, — это как бы уже совсем не очень....