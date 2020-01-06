https://static.news.ru/photo/57010a80-3187-11ea-ac71-fa163e074e61_660.jpg Светлана Ходченкова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская актриса Светлана Ходченкова на странице в соцсети опубликовала снимок, на котором висит головой вниз на акробатическом пилоне. Кадр разочаровал поклонников звезды, которые подозревали её в беременности.

Увлечение pole dance (более известно как танец на шесте) пришло в жизнь актрисы около двух лет назад, когда она получила роль в сериале «Домашний арест». Актриса сыграла бывшую стриптизёршу.

Продолжаем отмечать, — подписала снимок в Instagram артистка.

Как ранее писал NEWS.ru, российские СМИ сообщали о возможной беременности Светланы Ходченковой от юмориста Семёна Слепакова. Предполагалось, что она находится на пятом месяце беременности.