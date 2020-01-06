Российская актриса Светлана Ходченкова на странице в соцсети опубликовала снимок, на котором висит головой вниз на акробатическом пилоне. Кадр разочаровал поклонников звезды, которые подозревали её в беременности.
Увлечение pole dance (более известно как танец на шесте) пришло в жизнь актрисы около двух лет назад, когда она получила роль в сериале «Домашний арест». Актриса сыграла бывшую стриптизёршу.
Продолжаем отмечать, — подписала снимок в Instagram артистка.
Как ранее писал NEWS.ru, российские СМИ сообщали о возможной беременности Светланы Ходченковой от юмориста Семёна Слепакова. Предполагалось, что она находится на пятом месяце беременности.
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