«Хочу покоя»: Моисеев прервал молчание и рассказал о своём здоровье

https://static.news.ru/photo/3e48a066-0ee5-11eb-bf28-fa163e074e61_660.jpg Борис Моисеев Фото: bmoiseevpro/instagram.com

Звезда 90-х и начала «нулевых» Борис Моисеев в последнее время ведёт непубличную жизнь и почти не общается с прессой. Произошло это из-за инсульта, который артист перенёс 10 лет назад. Он не смог полностью восстановиться и поэтому отказался от концертов. «Затворничество» некогда эксцентричного исполнителя породило множество слухов о тяжёлом состоянии его здоровья. Однако сам Моисеев эти домыслы опровергает.

Я уже давно не артист, а пенсионер, который хочет покоя. Мне нет нужды постоянно демонстрировать себя. Садиться на шпагаты и выкладывать в Сеть. Живу обычной жизнью, недавно вот занимался зубами — подлечил. В банк ходил по делам. Чувствую себя нормально: ем, сплю, гуляю, читаю, смотрю телевизор, общаюсь с близкими и поклонниками. Не волнуйтесь! — сказал Моисеев приехавшим к нему в гости журналистам StarHit.

Почти каждый день его навещает Сергей Горох. Он также подтвердил, что здоровье Бориса не хуже, чем у любого человека в возрасте, пережившего инсульт.

Передвигается он самостоятельно, сам себя обслуживает, — сообщил директор и друг музыканта.

Он также опроверг слухи о бедственном положении звезды эстрады. Ему хватает средств и на горничную, и на кухарку, заверил Горох, пишет KP.RU.

Накануне светский журналист Денис Сорокин со ссылкой на близкие к шоу-бизнесу круги сообщил, что у Моисеева онкологическое заболевание и он находится в плохом состоянии. Это, по словам Сорокина, косвенно подтверждается и тем, что автор хита «Голубая луна» вообще не появляется на публике. По мнению журналиста, если бы Моисеев был в более или менее сносном состоянии, он бы обязательно вышел на сцену, поскольку не может жить без внимания поклонников, писал NEWS.ru.