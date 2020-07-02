Тиран, мракобес, алкаш: Харламов назвал три десятка причин развода с Асмус

https://static.news.ru/photo/64844cca-bc61-11ea-bed8-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: GarikBulldogKharlamov/facebook.com

Шоумен и актёр Гарик Харламов назвал чушью все рассуждения и досужие домыслы о причинах его развода с актрисой Кристиной Асмус. По словам артиста, неизвестные ему люди «несут очередную околёсицу».

Он также заявил, что не знаком и никогда не работал ни с продюсером Олесей Сазыкиной, ни с организатором гастролей Натальей Субботиной, которые охотно делятся с журналистами подробностями его трудовой деятельности и личной жизни.

Дабы опередить моих следующих «продюсеров», «знакомых» и «друзей» признаюсь сам: я очень тяжёлый человек со скверным характером, — написал Харламов в Instagram.

Дальше он не без иронии привёл ещё три десятка нелестных эпитетов, назвав себя вечно злым, жадным, самовлюбленным, бесчувственным и агрессивным алкашом, больным кучей всяческих «фобий», вплоть до пищевой и сексуальной зависимости.

Помимо этого шоумен заявил, что он «старый наркоман-сатанист с излишним весом», а вдобавок ко всему — «завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями».

В конце актёр обозвал себя животным, подчеркнув, что истинная причина развода с Асмус даже не в этом, а в шопоголизме.

Сообщение Харламов снабдил рыдающими от смеха смайликами.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина рассказала о слабостях артиста, назвав наиболее вероятной причиной звёздного расставания его «скверный характер». При этом она исключила вероятность измен с обеих сторон, но заявила, что Харламов — «страшный игроман», не прочь выпить и «любил травку».

Устроитель гастролей Наталья Субботина также высказалась о сложном характере юмориста как о возможной причине его развода. Кроме того, по её словам, резидент Comedy Club последние несколько лет ведёт себя не всегда адекватно, а в октябре 2019 года якобы сорвал крупный корпоратив, сославшись на личные обстоятельства.

Отношения Харламова и Асмус начались со скандала. Ради молодой актрисы шоумен бросил свою первую жену Юлию Лещенко. Впоследствии пара пережила огромное количество нападок, вызванных откровенной эротической сценой актрисы в фильме «Текст», премьера которого состоялась в октябре 2019 года. Некоторые зрители решили, что Асмус по-настоящему изменила мужу. Харламов тогда отвечал, что его супруга является актрисой, а сцена необходима для сюжета.

При этом слухи о расставании звёздной четы возникли ещё до этого. На кинофестивале «Евразийский мост» в сентябре Асмус заметили без обручального кольца. Однако тогда она утверждала, что они оба кольца не носят.

В конце июня 2020 года стало известно, что пара действительно разводится. Харламов это традиционно отрицал, заявив, что решение подать заявление о расторжении брака — игра на публику ради интернет-шоу Comment Out. Однако Асмус подтвердила, что их брак действительно распался. По её словам, именно она стала инициатором разрыва.