Устроитель гастролей рассказала, как Харламов подставил её с корпоративом

https://static.news.ru/photo/84fe714c-bb5d-11ea-9a22-fa163e074e61_660.jpg Гарик Харламов Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Устроитель гастролей Наталья Субботина рассказала о скверном характере юмориста Гарика Харламова. По ее мнению, это могло оказать решающую роль в его разводе с Кристиной Асмус. По словам женщины, резидент Comedy Club последние несколько лет ведёт себя не всегда адекватно. Так, в октябре прошлого года он сорвал крупный корпоратив, сославшись на личные обстоятельства.

Солидный человек в Краснодарском крае захотел устроить шикарное празднование своего дня рождения. Гвоздём программы выбрал Гарика Харламова. Договаривалась о приезде Гарика за несколько месяцев через Comedy Club. Я передала им сто процентов предоплаты, — вспоминает Субботина.

Она купила билеты и оплатила для юмориста гостиницу с номерами за 35 тысяч рублей в сутки. Позже Гарик поставил условие, что поедет только с Тимуром Батрутдиновым. Кроме того, выяснилось, что он не может лететь самолётом, поскольку боится, и поедет на поезде. За сутки до отхода поезда он заявил, чтоб ему предоставили персональный вагон.

О том, что Харламов на корпоратив не едет, я узнала за сорок минут до отправления поезда. Водитель приехал за ним, ждал у подъезда. А Гарик просто не вышел и сказал по телефону, что останется дома, — продолжила она.

На самом деле, считает Субботина, Гарик, скорее всего, выпил и был не в форме. Именно по этой причине он часто опаздывал и срывал мероприятия. Однако сам позже объяснил, что он в тот момент поссорился с женой, поэтому не смог приехать.

История закончилась тем, что Харламов всё же вернул ей часть денег. Однако, учитывая штрафные санкции, Субботиной пришлось вернуть заказчику в два раза больше денег, передаёт «КП-Урал».

Ранее продюсер Олеся Сазыкина, которая работала с Гариком Харламовым с 2003 года, рассказала о слабостях артиста, а также назвала истинную, по её мнению, причину развода с Кристиной Асмус. Сазыкина уверена, что никакой измены ни с одной, ни с другой стороны не было, так как у Гарика Харламова «скверный характер». Продюсер рассказала, что артист — «страшный игроман», не прочь выпить и «любил травку».

В конце июня 2020 года стало известно, что актеры действительно разводятся. Харламов это традиционно отрицал, заявив, что решение подать заявление о расторжении брака — игра на публику ради интернет-шоу Comment Out. Однако Асмус подтвердила, что их брак действительно распался. По её словам, именно она стала инициатором разрыва, писал NEWS.ru.