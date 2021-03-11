Гузеева изрядно удивила поклонников непривычно молодым видом

https://static.news.ru/photo/5564944c-82c8-11eb-ba42-96000091f725_660.jpg Лариса Гузеева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лариса Гузеева кардинально сменила имидж ради съёмок в новом проекте на телеканале «Пятница». Она стала выглядеть более современно и молодо.

В таком виде ведущая «Давай поженимся!» будет сниматься в шоу «ТикТок Талант». Оно будет посвящено пользователям соцсети. Фото из гримёрки и студии актриса опубликовала в Instagram. Обновлённый стиль ведущей настолько не соответствовал привычному, что фанаты даже растерялись.

Большинство поклонников пришли к выводу, что преображение пошло Гузеевой только на пользу. «Вам очень идёт», «Бедолага Билан аж присел рядом с такой красавицей», «На „Давай поженимся“ надо было так одеваться», осыпали пользователи комплиментами актрису в комментариях.

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева ранее поделилась с поклонниками в соцсетях фотографией ужина своей дочери. На фото был тартар из говядины с картофелем и салат с гранатом. Подписчики тут же принялись комментировать блюда. Одни писали, что не понимают, как можно вообще употреблять сырое мясо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что наследница телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова оправдалась перед подписчиками за «женитьбу» на девушке. Лёля, как называет 20-летнюю девушку её знаменитая мама, заверила фолловеров, что ЛГБТ тут ни при чём, просто подружки решили так пошутить.