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Шоу-бизнес

«Позавтракали пивом»: дочь Гузеевой объяснила «свадьбу» с подругой

16:35, 07 марта 2021

Наследница телеведущей и актрисы Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова оправдалась перед подписчиками за «женитьбу» на девушке. Лёля, как называет 20-летнюю девушку её знаменитая мама, заверила фолловеров, что ЛГБТ тут не при чём, просто подружки решили так пошутить.

Мы позавтракали пивом в «Атриуме», мы так делаем иногда. А потом я увидела секонд-хенд, наскребли денег и купили свадебные платья, — объяснила дочь Гузеевой.

Снимки Бухаровой в подвенечном платье возмутили Сеть. Звёздная наследница во время фотосессии была не одна, а с девушкой, которая тоже надела свадебное платье. Многих пользователей шокировало такое поведение дочери звезды «Бесприданницы». Некоторые даже не преминули напомнить ей, что однополые браки в России запрещены.

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