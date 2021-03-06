«Позавтракали пивом»: дочь Гузеевой объяснила «свадьбу» с подругой

Певец Сергей Лазарев и его близкий друг, музыкант и криптоинвестор Алекс Малиновский, и ещё пара их приятелей отправились на отдых в Краснодарский край. Бывший участник группы Smash!! выбрал сочинские трассы, чтобы впервые встать на сноуборд. Фотографии из Красной Поляны появились на страницах в соцсетях и у артиста, и у бизнесмена.

Сегодня впервые в жизни встал на сноуборд! Честно говоря, всегда считал, что отдых в горах со снегом и лыжами — совсем не моё. Но друзья пригласили поехать, и я согласился...