Известного блогера могут лишить прав за пьяную езду

Блогер Гусейн Гасанов вслед за рэпером Элджеем отказался подтверждать ГИБДД свою трезвость за рулём Lamborghini Urus. Сотрудники ДПС заподозрили, что блогер был пьян, пишет ТАСС.

Гасанова остановили возле дома № 20 в 4-м Сетуньском проезде. Проверяя документы, полицейские заподозрили, что блогер находится в нетрезвом состоянии. Тогда они попросили 27-летнего москвича пройти медосвидетельствование, Гасанов отказался.

Теперь в отношении блогера составили протокол, а материалы дела уже направили в суд. По решению ответственных органов его могут лишить права садиться за руль своих роскошных автомобилей на срок до двух лет. Также в таком случае Гасанов заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей — для блогера, однако, такая сумма явно не является проблемой.

У Гусейна Гасанова 17,1 млн подписчиков в Instagram и 1,38 млн подписчиков на YouTube. Во время учёбы будущий ютубер выступал в КВН, после чего стал создавать видеоролики и вести свой блог.

Ранее сообщалось, что Элджей пытался уйти от преследования полицейских на своём спорткаре BMW i8, проигнорировав требование остановиться в районе дома № 90 на проспекте Маршала Жукова в Москве. Погоня продолжалась несколько минут. В итоге рэпер всё-таки припарковался у обочины. Позже его доставили для проведения медосвидетельствования, однако он отказался от проведения этой процедуры, признав, впрочем, что пьян.