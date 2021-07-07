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Известного блогера могут лишить прав за пьяную езду

13:08, 07 июля 2021
Гусейн Гасанов Гусейн Гасанов Фото: gusein.gasanov/instagram.com
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Блогер Гусейн Гасанов вслед за рэпером Элджеем отказался подтверждать ГИБДД свою трезвость за рулём Lamborghini Urus. Сотрудники ДПС заподозрили, что блогер был пьян, пишет ТАСС.

Гасанова остановили возле дома № 20 в 4-м Сетуньском проезде. Проверяя документы, полицейские заподозрили, что блогер находится в нетрезвом состоянии. Тогда они попросили 27-летнего москвича пройти медосвидетельствование, Гасанов отказался.

Теперь в отношении блогера составили протокол, а материалы дела уже направили в суд. По решению ответственных органов его могут лишить права садиться за руль своих роскошных автомобилей на срок до двух лет. Также в таком случае Гасанов заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей — для блогера, однако, такая сумма явно не является проблемой.

У Гусейна Гасанова 17,1 млн подписчиков в Instagram и 1,38 млн подписчиков на YouTube. Во время учёбы будущий ютубер выступал в КВН, после чего стал создавать видеоролики и вести свой блог.

Ранее сообщалось, что Элджей пытался уйти от преследования полицейских на своём спорткаре BMW i8, проигнорировав требование остановиться в районе дома № 90 на проспекте Маршала Жукова в Москве. Погоня продолжалась несколько минут. В итоге рэпер всё-таки припарковался у обочины. Позже его доставили для проведения медосвидетельствования, однако он отказался от проведения этой процедуры, признав, впрочем, что пьян.

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