Пьяный Элджей устроил погоню с полицейскими

https://static.news.ru/photo/3182fb56-be3f-11eb-939b-96000091f725_660.jpg Фото: sayonaraboy/vk.com

Российский музыкант Алексей Узенюк, известный как Элджей, пытался уйти от преследования полицейских на своём спорткаре BMW i8, проигнорировав требование остановиться в районе дома № 90 на проспекте Маршала Жукова в Москве. Об этом передаёт Telegram-канал Baza.

Погоня продолжалась несколько минут, отмечается в сообщении. В итоге рэпер всё-таки припарковался у обочины. По информации ресурса, устроивший «заезд» исполнитель был пьян.

Позже его (Элджея. — NEWS.ru) доставили для проведения медосвидетельствования, однако он отказался от проведения этой процедуры, признав, впрочем, что пьян. Как, однако, отмечают полицейские, запаха алкоголя от него не ощущалось, — говорится в сообщении.

Издание отметило, что погоня шла на скорости 230 км/ч. Элджея отстранили от управления автомобилем и составили протокол. В ближайшее время состоится суд, по итогам которого его могут лишить водительского удостоверения, добавили в Baza.

Накануне супруга Элджея, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева, рэпер Моргенштерн, а также блогеры Михаил Литвин и Дмитрий Гордей устроили «адские гонки» на суперкарах. В дуэлях приняли участие четыре автомобиля, в том числе Lamborghini Ивлеевой. Ролик с таким названием звезда опубликовала на своём YouTube-канале. Знаменитости соревновались на прямом участке закрытого трека, рядом дежурили бригады скорой помощи и пожарный расчёт. Кроме «Ламбы» они «летали» на Porshe и Nissan.

Ранее сообщалось, что Ивлеева опубликовала на своей странице в Instagram видео, где доит корову. На кадрах звезда интересуется, можно ли взяться за вымя двумя руками. Во втором ролике она «получила» в лицо струёй свежего молока прямо из молочных желёз бурёнки.