Гудков объяснил ролик Собчак под песню «Убили негра»

Комик Александр Гудков рассказал, зачем телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram ролик про убитого в США темнокожего Джорджа Флойда. По его словам, артистка учувствовала в шоу Comments out.
Этот пост был сделан в рамках шоу,
Никто из наших гостей в реальной жизни никогда бы не выложил никакой из этих постов, — подчеркнул шоумен.
Как писал NEWS.ru, пост Собчак «Миннеаполис, я с тобой» сопровождалсяпесней «Убили негра» группы «Запрещённые барабанщики». Многим пользователям она показалось некорректной и оскорбительной издёвкой.
Убийство полицейским Флойда привело к массовым протестам в городах США. Акции часто сопровождались беспорядками, погромами и мародёрством.
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