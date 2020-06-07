Гудков объяснил ролик Собчак под песню «Убили негра»

https://static.news.ru/photo/219dee7e-a8f8-11ea-af02-fa163e074e61_660.jpg Александр Гудков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Комик Александр Гудков рассказал, зачем телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своём Instagram ролик про убитого в США темнокожего Джорджа Флойда. По его словам, артистка учувствовала в шоу Comments out.

Этот пост был сделан в рамках шоу, отметил он в Instagram. Таким образом в передаче работает наказание гостей.

Никто из наших гостей в реальной жизни никогда бы не выложил никакой из этих постов, — подчеркнул шоумен.

Как писал NEWS.ru, пост Собчак «Миннеаполис, я с тобой» сопровождалсяпесней «Убили негра» группы «Запрещённые барабанщики». Многим пользователям она показалось некорректной и оскорбительной издёвкой.

Убийство полицейским Флойда привело к массовым протестам в городах США. Акции часто сопровождались беспорядками, погромами и мародёрством.