Ксению Собчак осудили за песню «Убили негра»

https://static.news.ru/photo/c7d34f20-a80b-11ea-8dd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram пост с тегом #blacklivesmatter (жизни чёрных важны). Однако публикация вызвала критику подписчиков за песню, которая сопровождала сообщение.

Пост Собчак «Миннеаполис, я с тобой» сопровождался песней «Убили негра» группы «Запрещённые барабанщики». Многим пользователям она показалось некорректной и оскорбительной издёвкой.

Ранее телеведущая осудила темнокожих за погромы, которые они устроили в США из-за гибели афроамериканца во время задержания полицией.

Как писал NEWS.ru, Ксения Собчак заявила, что не собирается возвращаться на проект «Дом-2», который она вела с 2004 по 2012 год. Информация о том, что блондинка собирается вернуться на телестройку, стала появляться с завидной регулярностью. Продюсеры проекта давно пытаются вернуть старых участников, чтобы они «оживили» проект и вернули старые рейтинги.