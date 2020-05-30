Собчак отреагировала на слухи о возвращении на «Дом-2»

https://static.news.ru/photo/dc75fd04-a268-11ea-969b-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что не собирается возвращаться на проект «Дом-2», который она вела с 2004 по 2012 год.

Информация о том, что блондинка собирается вернуться на телестройку, стала появляться с завидной регулярностью. Продюсеры проекта давно пытаются вернуть старых участников, чтобы они «оживили» проект и вернули старые рейтинги.

Как можно делать такие фейки про меня? Я не собираюсь возвращаться на «Дом-2»! — подчеркнула звезда во время своего YouTube-шоу.

При этом Собчак отметила, что это не такая уж и плохая передача. Телезрители, глядя на участников шоу, могут научиться строить отношения и понимать свою вторую половинку.

Сейчас Собчак отдаёт предпочтения менее скандальным проектам. Она пробовала вести программу «Док-ток» на Первом канале, где показывают настоящие журналистские расследования. Однако её раскритиковали и она покинула проект. Кроме того, знаменитая блондинка активно развивает свой YouTube-канал, где берёт интервью у звёзд отечественного шоу-бизнеса.

Как ранее писал NEWS.ru, Иван Ургант пошутил над Ксений Собчак, которая появляется в общественных местах без перчаток и маски. Экс-кандидат на пост президента сняла короткий ролик с телеведущим, героиней которого внезапно стала сама.