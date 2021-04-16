«Грязи выльют»: Трофим о злобе зрителей шоу «Голос.Дети» на его дочь

https://static.news.ru/photo/bdecae44-9fda-11eb-9620-96000091f725_660.jpg Фото: elizavetatrofimova_/instagram.com

Российский исполнитель Трофим высказался об участии своей дочери Елизаветы в шоу «Голос.Дети», которую затравили зрители. Дело в том, что накануне её наставник Егор Крид несколько раз отсеял фаворитов шоу, выбрав дочь известного певца.

Трофим признался, что знал о подобном развитии событий. Ещё до того, как дочь певца пошла на отборочные туры, он её предупреждал, что на неё выльют «грязи столько».

Я говорил: «Доча, не надо... Одно дело, когда у тебя есть проект коммерческий, а другое дело, когда участвуешь в этих шоу. Смысл-то какой? А грязи выльют — мама дорогая, — цитирует Трофима StarHit.

Он посетовал, что теперь все СМИ и пользователи Сети пишут, что девочку по блату пропихнули на шоу. «А что делать, если она поёт с утра до ночи? Что, в математическую школу её запихивать?», — прокомментировал буллинг певец.

При этом сама Елизавета равнодушно относится к подобным выпадам в свою сторону, признаются родители. Она до начала «слепых прослушиваний» заявила, что пойдёт на конкурс, несмотря ни на что, тем более, что все «подружки по музыкальному цеху уже поучаствовали».

Девочка считает, что всегда найдутся люди, которые будут говорить гадости, но верить в это не надо.

Ранее NEWS.ru писал, что Крид в последнем выпуске принял решение попрощаться в «Поединках» с Евой Поклонской и Арсенем Слесаревым. Также Елизавета Трофимова обошла другую талантливую участницу Анну Волкову, фанаты посчитали, что без блата для звёздной дочки не обошлось.