Телеведущий Первого канала Александр Гордон попросил соведущую Юлию Барановскую «закрыть рот» на съёмках программы «Мужское/Женское».
Видеозапись инцидента в своём аккаунте в Instagram выложила сама телеведущая. Гордон в жёсткой форме высказывался относительно того, кто из них читает текст с листка, а кто импровизирует.
Так и живём, — прокомментировала видео Барановская.
Как ранее писал News.ru, ранее в СМИ появились сообщения, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за журналиста Александра Телесова. Слухи появились из-за совместных фотографий пары, которыми они активно делились во время отдыха в Камбодже вместе с тремя детьми телеведущей, родившимися в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным.
Позже телеведущая опровергла слухи о браке. Барановская подчеркнула, что Телесов является её коллегой и хорошим другом.