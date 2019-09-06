https://static.news.ru/photo/2fb0fa5e-d123-11e9-b9f4-fa163e074e61_660.jpg Александр Гордон Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Телеведущий Первого канала Александр Гордон попросил соведущую Юлию Барановскую «закрыть рот» на съёмках программы «Мужское/Женское».

Видеозапись инцидента в своём аккаунте в Instagram выложила сама телеведущая. Гордон в жёсткой форме высказывался относительно того, кто из них читает текст с листка, а кто импровизирует.

Так и живём, — прокомментировала видео Барановская.

Как ранее писал News.ru, ранее в СМИ появились сообщения, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за журналиста Александра Телесова. Слухи появились из-за совместных фотографий пары, которыми они активно делились во время отдыха в Камбодже вместе с тремя детьми телеведущей, родившимися в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным.

Позже телеведущая опровергла слухи о браке. Барановская подчеркнула, что Телесов является её коллегой и хорошим другом.