«Голенька Бузова»: Лена Миро высмеяла госпитализацию певицы

https://static.news.ru/photo/cade650c-b240-11eb-868c-96000091f725_660.jpg Лена Миро Фото: facebook.com/lena.myro.5

Блогер Лена Миро в «Живом журнале» отреагировала на госпитализацию певицы Ольги Бузовой. Она высмеяла пребывание звезды в больнице, назвав исполнительницу «гОленькой Бузовой».

После публикации 118 сторис из палаты гОленьку Бузову, спустя 3 дня, отправили наконец домой. <...> За букеты и фрукты всех поблагодарила. Телевизор посмотрела. Мусор в палате оставила. Можно и домой, — написала Миро.

По её словам, удивляет «во всей этой истории» то, что нашлись люди, которым «всё это понравилось», которые желали Бузовой здоровья, комментировали «грустными смайликами» и «сложенными ручками» публикации певицы. Блогер отметила, что теперь фанаты «наверняка купят» билет на ближайшее выступление звезды, чтобы посмотреть, как она «будет скакать после наркоза». Миро добавила, что скоро «нас ждёт репортаж с унитаза».

Накануне российский певец Дима Билан в Instagram отреагировал на госпитализацию Ольги Бузовой. В комментариях под постом звезды он поддержал коллегу по шоу-бизнесу и посоветовал ей идти только вперёд. До этого сама звезда рассказала поклонникам, как её положили в больницу и кто на самом деле об этом знал. Телеведущая с гневом обратилась к тем, кто считал её госпитализацию постановкой ради хайпа. Бузова показывала перевязанные бинтами ноги, катетер в вене для введения лекарств. Также теледива с возмущением ответила тем, кто порицал её семью: оказывается, звезда запретила близким общаться с журналистами.

Ранее сообщалось, что после того как российская певица и телеведущая Ольга Бузова попала в больницу и была прооперирована, в Сети начали обсуждать, что стало причиной её проблем со здоровьем. Ни сама Ольга, ни её команда не раскрыли причин госпитализации. На это отреагировала звёздный юрист Катя Гордон. Она считает, что Бузова устроила поклонникам «игру-гадалку».