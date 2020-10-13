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Шоу-бизнес

Глюкоза поделилась снимком в нижнем белье и показала тату на бедре

06:33, 14 октября 2020
Фото: instagram.com/glukozamusic

Певица Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, продемонстрировала подписчикам пикантное фото с татуировкой в форме пирожного.

На снимке 34-летняя певица позирует около музыкальных концертных колонок в грубых ботинках и нижнем белье «в сеточку» с распущенными волосами и тёмным макияжем. Откровенный наряд не скрывает небольшого тату на бедре женщины, тело артистки украшает крошечное изображение пирожного.

Сделай громче! — подписала фото Глюкоза.

Подписчики отметили, что мать двоих детей находится в идеальной форме и выглядит очень юной.

Все с годами стареют, а она молодеет, — отметил подписчик под ником yurik_mitskevich.

Как писал NEWS.ru ранее, Глюкоза подверглась критике поклонников после публикации в социальной сети снимка в откровенном платье. На фото артистка запечатлена в мини-платье без бюстгальтера.

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