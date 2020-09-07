Певица Глюкоза возмутила поклонников снимком в откровенном платье

https://static.news.ru/photo/d708c2fa-f11b-11ea-bdff-fa163e074e61_660.jpg Наталья Ионова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская певица Наталья Ионова, выступающая под творческим псевдонимом Глюкоза, подверглась критике поклонников после публикации в социальной сети снимка в откровенном платье.

Сегодня у красивого и очень талантливого мужчины, композитора и моего близкого друга день рождения. Крепкого тебе здоровья, бесконечного вдохновения и вечной страсти, — подписала пост в Instagram Ионова.

На фото, опубликованном в социальной сети, артистка запечатлена в мини-платье без бюстгальтера. Подписчики осудили наряд Глюкозы, назвав его слишком откровенным. Также некоторые заметили, что платье «выставляет напоказ» импланты.

Ранее пользователей Интернета взбудоражило новое фото 20-летней фигуристки Евгении Медведевой. На снимке, который спортсменка опубликовала в Instagram, она предстала в откровенном платье с глубоким декольте, чем вызвала шквал комментариев, писал NEWS.ru.