Звезде театра и кино Евгении Симоновой германские врачи удалили лёгкое. Актриса 12 лет более онкологией.
Несмотря на это, звезда советского кино продолжает играть в театре, только по совету медиков отказывается от гастролей. При этом актриса никак не может бросить курить,
Евгения Симонова стала известной после выхода в 1974 году картины «В бой идут одни старики», она снималась в фильме «Афоня», сыграла роль принцессы в фильме «Обыкновенное чудо». Её старший брат — Юрий Симонов больше известен зрителям под псевдонимом Вяземский, он ведёт программу «Умники и умницы».
Ранее NEWS.ru сообщал, что сын лидера группы The Beatles Джона Леннона Джулиан перенёс операцию по удалению раковой опухоли на голове.
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