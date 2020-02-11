https://static.news.ru/photo/3823767c-4c6f-11ea-a360-fa163e074e61_660.jpg Евгения Симонова в фильме "Обыкновенное чудо" Фото: Global LOok Press

Звезде театра и кино Евгении Симоновой германские врачи удалили лёгкое. Актриса 12 лет более онкологией.

Несмотря на это, звезда советского кино продолжает играть в театре, только по совету медиков отказывается от гастролей. При этом актриса никак не может бросить курить, пишет «Экспресс-газета».

Евгения Симонова стала известной после выхода в 1974 году картины «В бой идут одни старики», она снималась в фильме «Афоня», сыграла роль принцессы в фильме «Обыкновенное чудо». Её старший брат — Юрий Симонов больше известен зрителям под псевдонимом Вяземский, он ведёт программу «Умники и умницы».

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын лидера группы The Beatles Джона Леннона Джулиан перенёс операцию по удалению раковой опухоли на голове.