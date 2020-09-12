«Где-то накосячила»: Кудрявцева разбила на съёмках ухо

https://static.news.ru/photo/a0ed9d46-f501-11ea-83ea-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видео с окровавленным ухом. Как оказалось, во время съёмок шоу звезда получила травму — ударилась головой о декорацию.

В ролике, которая ведущая выложила в Instagram, видно, как у Кудрявцевой распухло ухо и кровоточит рана.

Стукнулась о декорацию, где-то накосячила, — подписала она видео.

leratv/instagram.com

Кудрявцева ведёт на телеканале НТВ две программы — ток-шоу «Секрет на миллион» и «Звёзды сошлись». Программа «Звёзды сошлись» выходит с 2017 года. В студию к Лере Кудрявцевой и Оскару Кучере регулярно приходили известные люди из мира шоу-бизнеса. Новые выпуски выйдут в эфир в сентябре. В августе стало известно, что Кучера не появится больше в новом телевизионном сезоне. О принятом решении 46-летний шоумен сообщил в переписке с друзьями в комментариях в социальных сетях. Как признался актёр, ему надоело копаться в скандальных историях.

Как писал NEWS.ru ранее, Лера Кудрявцева неожиданно узнала, что возглавила рейтинг пьющих знаменитостей. Она обнаружила в поисковой системе Google своё имя в рейтинге самых пьющих знаменитых женщин. Телеведущая была удивлена этой информацией, так как не пьёт уже 20 лет.