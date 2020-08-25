«Силы закончились»: Оскар Кучера покинул телепроект о секретах звёзд

https://static.news.ru/photo/53ca4404-e6f3-11ea-90ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/oskarkuchera

Актёр и телеведущий Оскар Кучера не появится в новом телевизионном сезоне на канале НТВ. Он покинул программу «Звёзды сошлись», которую в течение нескольких лет вёл совместно с Лерой Кудрявцевой.

О принятом решении 46-летний шоумен сообщил в переписке с друзьями в комментариях в социальных сетях. Как признался актёр, ему надоело копаться в скандальных историях.

Ушёл с НТВ. Не выдержал. Силы закончились... — написал Кучера.

Фактически телеведущий покинул проект ещё весной, когда заразился коронавирусом и отправился на карантин. Тогда он пообещал, что вернётся в программу в новом телесезоне после традиционного летнего перерыва. Однако съёмки новых выпусков, которые сейчас в самом разгаре, идут без него, передаёт KP.RU.

Кто станет новым соведущим Кудрявцевой и придёт ли вообще кто-либо на смену Кучере, доподлинно неизвестно. Раньше в моменты творческих отлучек и в период болезни актёра ведущая справлялась в студии самостоятельно, а однажды его заменил коллега из телепроекта ДНК Александр Котловой.

Впрочем, без дела Кучера сидеть не намерен: у него много работы в театре, среди постановок есть даже мюзикл.

Программа «Звёзды сошлись» выходит на канале НТВ с 2017 года. В студию к Кудрявцевой и Кучере регулярно приходили известные люди из мира шоу-бизнеса. Новые выпуски выйдут в эфир в сентябре.

Как писал NEWS.ru, в конце мая слухи об уходе с федерального телеканала возникли вокруг Кудрявцевой, однако она их опровергла, заявив, что продолжает работать над проектами «Звёзды сошлись» и «Секрет на миллион». До этого она покинула «Муз-ТВ» после того, как её заменили на певицу Ольгу Бузову на вручении ежегодной музыкальной премии канала, не предупредив о рокировке. Узнав новость из СМИ, телеведущая решила поставить крест на этом месте работы, где трудилась 20 лет.