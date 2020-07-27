Кудрявцева неожиданно узнала, что возглавила рейтинг пьющих знаменитостей

https://static.news.ru/photo/144aacc2-cfe4-11ea-add5-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Лера Кудрявцева обнаружила в поисковой системе Google рейтинг самых пьющих знаменитых женщин.

Как сообщила ведущая, несмотря на то что она уже 20 лет не пьёт, в этом рейтинге она на первом месте. Лера Кудрявцева отметила, что телеведущая Лариса Гузеева на втором месте среди российских знаменитых женщин алкоголичек, согласно рейтингу.

Ларис, ты вторая. Если учесть, что я не пью уже больше 20 лет, совсем ничего, даже шампанское на Новый год, то да — алкоголичка, как говорится, собственной персоной. И ещё на первом месте! <...> Иногда, между прочим, хочется напиться и мордой в салат. Но нет, — сообщила Лера Кудрявцева на своей странице в Instagram.

Кроме Леры Кудрявцевой в рейтинг попали: Мелани Гриффит, Лариса Гузеева, Адель, Лара Стоун, Наталья Андрейченко и Дрю Бэрримор.

Подписчики оставили в комментариях разные шутки и смешные сообщения на эту тему.

Не переживай, Лер, по их версии, мы разводимся, потому что я алкоголик. Встретимся в вытрезвителе, — пошутил комик Гарик Харламов.

Ранее NEWS.ru писал, что Андрей Григорьев-Апполонов решил стать более сдержанным по отношению к алкоголю и даже написал на всякий случай завещание. Он отметил, что старается за собой следить, однако сложно оставаться трезвенником, когда каждый человек уговаривает выпить.