Сын Газманова выразил готовность помочь Бузовой после разрыва с Давой

Певец Родион Газманов прокомментировал разрыв телеведущей Ольги Бузовой с её возлюбленным Давидом Манукяном.
По его словам, он понимает светскую львицу, как никто другой.
Я чисто по-человечески сочувствую Оле, которой всё никак не удаётся найти крепкое мужское плечо. С плечами сейчас тоже, видимо, мировой кризис, — написал Газманов в социальной сети.
Он также предложил девушке реальную помощь. По его словам, он готов найти знаменитости достойного избранника.
Бузова и Манукян расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. Стоит подчеркнуть, что свадьба на Мальдивах не имеет в РФ юридической силы.
Ранее NEWS.ru писал, что российский блогер Давид Манукян, который недавно расстался с певицей Ольгой Бузовой, прокомментировал разрыв. Он рассказал фанатам, что для него очень важна их поддержка именно сейчас.