Сын Газманова выразил готовность помочь Бузовой после разрыва с Давой

https://static.news.ru/photo/69e9f2aa-5f1d-11eb-b68f-fa163e074e61_660.jpg Родион Газманов Фото: rodder13/instagram.com

Певец Родион Газманов прокомментировал разрыв телеведущей Ольги Бузовой с её возлюбленным Давидом Манукяном.

По его словам, он понимает светскую львицу, как никто другой.

Я чисто по-человечески сочувствую Оле, которой всё никак не удаётся найти крепкое мужское плечо. С плечами сейчас тоже, видимо, мировой кризис, — написал Газманов в социальной сети.

Он также предложил девушке реальную помощь. По его словам, он готов найти знаменитости достойного избранника.

Бузова и Манукян расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. Стоит подчеркнуть, что свадьба на Мальдивах не имеет в РФ юридической силы.

Ранее NEWS.ru писал, что российский блогер Давид Манукян, который недавно расстался с певицей Ольгой Бузовой, прокомментировал разрыв. Он рассказал фанатам, что для него очень важна их поддержка именно сейчас.