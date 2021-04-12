Галкин выложил кадры видеосвязи Пугачёвой с космонавтами

https://static.news.ru/photo/45cad728-9b71-11eb-bc65-96000091f725_660.jpg Алла Пугачева Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/Global Look Press

Юморист Максим Галкин в День космонавтики выложил в Instagram архивное видео 1978 года, когда его супруга народная артистка СССР Алла Пугачёва участвовала в сеансе видеосвязи с советскими космонавтами. Она исполнила для них свой хит «Женщина, которая поёт».

С Днём Космонавтики вас, дорогие подписчики! На этом видео Алла в 1978 году приветствует наших космонавтов, легендарных Георгия Гречко и Юрия Романенко, — подписал видео Галкин.

На кадрах Пугачёва поздравила космонавтом с Новым годом, а они поблагодарили её. Знаменитую песню, начинающуюся словами: «Судьба, прошу, не пожалей добра,/ Терпима будь, а значит, будь добра./ Храни меня, и под своей рукою/ Дай счастья мне, а значит, дай покоя», она написала вместе с композитором Леонидом Гариным на слова Кайсына Кулиева в переводе Наума Гребнева.

Как писал NEWS.ru, к 60-летию первого полёта человека в космос Министерство обороны обнародовало уникальные документы, касающиеся первых покорителей космического пространства. Они представлены на странице мультимедийного проекта на сайте ведомства. Так, посетители портала могут пролистать зачётную книжку Гагарина как слушателя Краснознамённой ордена Ленина военно-воздушной академии, прочитать автобиографические справки Германа Титова и Алексея Леонова и узнать больше подробностей о других советских космонавтах и руководителях космической программы.