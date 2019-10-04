Российский режиссёр Фёдор Бондарчук пришёл вместе с двумя внучками на презентацию своего нового фильма «Вторжение», которая состоялась в рамках фестиваля Comic Con Russia 2019.
Дети нисколько не испугались камер и чувствовали себя абсолютно комфортно.
Сам Бондарчук, выступая перед гостями фестиваля популярной культуры, постоянно отвлекался на сидящих в зале внучек,
Через некоторое время в Instagram исполнительницы главной женской роли во «Вторжении» актрисы Ирины Штаршенбаум в stories было
Ранее News.ru писал, что японский разработчик видеоигр Хидео Кодзима признался жителям России в любви после посещения фестиваля поп-культуры Comic Con Russia.
Он прибыл в Россию для участия в промо-кампании своей новой игры Death Stranding.
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