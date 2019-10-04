https://static.news.ru/photo/ebc540d4-e824-11e9-a17a-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Бондарчук Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский режиссёр Фёдор Бондарчук пришёл вместе с двумя внучками на презентацию своего нового фильма «Вторжение», которая состоялась в рамках фестиваля Comic Con Russia 2019.

Дети нисколько не испугались камер и чувствовали себя абсолютно комфортно.

Сам Бондарчук, выступая перед гостями фестиваля популярной культуры, постоянно отвлекался на сидящих в зале внучек, передаёт портал Teleprogramma.

Через некоторое время в Instagram исполнительницы главной женской роли во «Вторжении» актрисы Ирины Штаршенбаум в stories было опубликовано короткое видео. На кадрах видно, как Бондарчук держит на руках внучек и о чём-то с ними беседует.

Ранее News.ru писал, что японский разработчик видеоигр Хидео Кодзима признался жителям России в любви после посещения фестиваля поп-культуры Comic Con Russia.

Он прибыл в Россию для участия в промо-кампании своей новой игры Death Stranding.