https://static.news.ru/photo/b0027bf4-bbf9-11e9-81eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Сети появились слухи о том, что режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева в ближайшее время сыграют свадьбу.

Как пишет Starhit , режиссёр уже давно сделал предложение своей избраннице, однако из-за плотного рабочего графика пара никак не могла определиться с датой. Как стало известно изданию, свадьба назначена на начало осени.

В сентябре женятся не только Ксюша Собчак и Константин Богомолов, но и Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева. Дата уже назначена и ведется подготовка к торжеству, — сообщили инсайдеры изданию.

Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева вместе с 2016 года.

Как писал News.ru, Паулина Андреева получила роль фильме режиссёра Алексея Учителя о рок-музыканте Викторе Цое. Картина в широкий прокат выйдет осенью 2020 года.